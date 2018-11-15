    15 Kasım 2018, Perşembe

    A SPOR GALERİ

    Bu 11 Süper Lig'e damga vurdu!

    Spor Toto Süper Lig'de 12 hafta geride kalırken, başta Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere takımların aldıkları kadro dışı kararları sezona damga vurdu.

    Giriş Tarihi: 15.11.2018 10:44 Güncelleme Tarihi: 15.11.2018 10:49
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    Bu 11 Süper Lige damga vurdu!

    Sezona istenen sonuçları alamadan başlayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç; Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif'ın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.

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    Bu 11 Süper Lige damga vurdu!

    Koç'un açıklamalarına göre Volkan önce o dönem yardımcı antrenör olan Erwin Koeman'ın üzerine yürüdü. Ayrıca kendisi ve Semih Özsoy'a saygısızlık yaptı.

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    Bu 11 Süper Lige damga vurdu!

    Aatif ve Dirar'ın ise disiplinsizlik, ciddiyetsizlik ve vurdumduymaz tavırlar nedeniyle kadro dışı bırakıldıkları belirtilmişti.

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    Bu 11 Süper Lige damga vurdu!

    Yeni Malatyaspor'a 5-0 kaybeden Trabzonspor'da da radikal kararlar alındı.

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    Bu 11 Süper Lige damga vurdu!

    Sivasspor maçında oyundan çıkarken tribüne ve teknik ekibe sinirlenen Burak Yılmaz, Yeni Malatya maçının ardından kadro dışı bırakıldı.

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