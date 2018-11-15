Bu 11 Süper Lige damga vurdu!

15 Kasım 2018, Perşembe
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Bu 11 Süper Lig'e damga vurdu!
Spor Toto Süper Lig'de 12 hafta geride kalırken, başta Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere takımların aldıkları kadro dışı kararları sezona damga vurdu.
Giriş Tarihi: 15.11.2018 10:44 Güncelleme Tarihi: 15.11.2018 10:49
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