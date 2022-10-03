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Beşiktaş - Fenerbahçe maçına scout akını! Kanarya’nın 3 yıldızına sıkı takip

Beşiktaş - Fenerbahçe maçına scout akını! Kanarya'nın 3 yıldızına sıkı takip

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada İspanyol, İngiliz ve İtalyan takımlarının scoutları, Kanarya'nın üç yıldızını tribünden takip etti ve notlar tuttu. İşte dev derbide izlenen oyuncular... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 03.10.2022- 06:44
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