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BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE HABERLERİ | Kritik maça nasıl hazırlandılar? İşte detaylı derbi analizi

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE HABERLERİ | Kritik maça nasıl hazırlandılar? İşte detaylı derbi analizi

Süper Lig'in 8. haftası dev maça ev sahipliği yapacak. Dolmabahçe'de oynanacak olan mücadelede Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Derbi öncesi iki takımın hazırlıkları 8 madde ile analiz edildi. İşte Valerien Ismael ve Jorge Jesus'un derbi hazırlıkları... | Beşiktaş - Fenerbahçe haberleri (BJK - FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 02.10.2022- 06:31 Güncelleme Tarihi: 02.10.2022- 06:31
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BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE HABERLERİ | Kritik maça nasıl hazırlandılar? İşte detaylı derbi analizi

İki takımın da hücum ve presi düşünmesi nedeniyle karşılaşmanın yüksek tempoda, pozisyon açısından zengin geçmesi bekleniyor.

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