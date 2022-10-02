BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE HABERLERİ | Kritik maça nasıl hazırlandılar? İşte detaylı derbi analizi

İki takımın da hücum ve presi düşünmesi nedeniyle karşılaşmanın yüksek tempoda, pozisyon açısından zengin geçmesi bekleniyor. Sabah'ın derlediği habere göre İsmael, talebelerine topu bir an önce üçüncü bölgeye geçirme talimatı verirken, Jesus'un planları orta saha hakimiyeti üzerine kurulu. KARTAL NASIL HAZIRLANDI? İŞTE 8 MADDE! 1) Başakşehir yenilgisi ve İstanbulspor beraberliği sonrası Beşiktaş'ta keyifler kaçmıştı. Teknik Direktör Valerien İsmael, ilk günlerde moral ve motivasyon unsurlarına odaklandı. 2) Ersin ve Emre'nin kötü başlangıçları kale mevkiinde tartışmaları da beraberinde getirdi. Duruma el atan Başkan Ahmet Nur Çebi, Ersin ile 4 yıllık kontrat için anlaşarak oyuncusunun artık tamamen sahaya odaklanmasını sağladı. 3) Eleştirilerin önemli bir kısmı da İsmael'e olmuştu. Ancak önce Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, sonra Başkan Çebi hocalarına destek çıktı. İsmael'in de bundan dolayı kendisini toparladığı kaydedildi. 4) Kartal'da sakatlıklar baş ağrıtıyor. Ghezzal ve Dele Alli takıma katılırken, Redmond'un elinde kırık oluşması ve N'Koudou'nun milli takımdan sakat dönmesi can sıkıyor. Derbide Redmond solda, Muleka ise sağ kanatta görev yapacak. 5) Ismael, talebelerinden Fenerbahçe'nin artılarını kullanamamalarına yönelik oynamalarını istiyor. Savunma önünde riskli paslaşmalardan kaçınırken topu bir an önce 3. bölgeye taşımaları talimatı verdi. Burada kanat oyuncuları ve Weghorst'un performansı belirleyici olacak. 6) Weghorst özelinde hafta boyunca kanat ortaları ve duran top çalışmaları yapıldı. Siyahbeyazlılar, beklerde görev alacak Rosier ve Masuaku'yu da kullanarak Weghorst'u beslemenin planlarını yapıyor. 7) Orta sahayı rakibin kontrolüne bırakmamak adına dengeli bir yapı kurmak isteyen İsmael, Josef'i savunma önündeki emniyet subabı olarak belirledi. Önünde ise Salih ve Gedson ile sahaya çıkması bekleniyor. 8) Teknik heyetin maça konsantrasyonu ise had safhadaydı. Valerien İsmael yaklaşık 10 gündür tesislerde yatıp kalkıyor. Fransız hoca ve yardımcıları dışarıya sadece özel işleri için çıktı. KANARYA NASIL HAZIRLANDI? İŞTE 8 MADDE! 1) Jorge Jesus, Samandıra'da hafta boyunca oyuncularına motivasyon konuşmaları yaptı. 'Biz daha iyi takımız. Kendi oyunumuzu oynayacağız' dedi. 2) Portekizli teknik adamın 2 gün önceki taktik idmanı tam 4 saat sürdü. Beşiktaş, çok detaylı bir şekilde analiz edildi. 3) İlk derbi maçını kazanmak isteyen Jesus, yardımcılarıyla birlikte 10 gün boyunca 13-14 saat mesai yaptı. 4) Tecrübeli teknik adam, takım toplantılarında 'Tempolu oynamalıyız. 90 dakika pres istiyorum' diyerek Vodafone Park'taki maçta hücumdan başka bir şey düşünmediğini gösterdi. 5) Sarı lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan Serdar Aziz ve Emre Mor hazır durumda. Joshua King ve Luan Peres ise bu maçta forma giyemeyecekler. 6) Fenerbahçe, savunmaları yıpratan ve hava toplarında etkili olan Weghorst'a önlem alacak. Beşiktaş'ın en önemli gol silahı olan 1.97'lik dev santrforu güçlü fiziğiyle ön plana çıkan 1.96'lık stoper Gustavo Henrique karşılayacak. 7) Josef ve Gedson'un sertliğine ve dinamizmine aynı şekilde mücadeleci yönü kuvvetli iki isim Arao ve Crespo ile karşılık verilecek. Jorge Jesus, Beşiktaş'ın orta sahasının fiziki açıdan güçlü olduğunu düşünüyor. Bu nedenle Emre Mor ve Rossi'yi kulübeye çekmeyi düşünüyor. Orta alanı Beşiktaş'a teslim etmek istemeyen Portekizli, fizik olarak da mücadele güçleri yüksek olan Lincoln ve İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de başlatması bekleniyor. Bu ikilinin savunma arkasına atacağı toplarla Valencia en büyük gol umudu olacak. 8) Fenerbahçe'de iyileşen Serdar Aziz'in derbide görev almayacağı gelen bilgiler arasında. Jorge Jesus, tecrübeli stoperi temposu çok yüksek bu karşılaşmada oynatmaya sıcak bakmıyor. Jesus, Beşiktaş derbisine 4-1-3-2 dizilişi ile çıkacak.