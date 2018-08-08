Benfica maçı sonrası Volkan Demirele tepki!

08 Ağustos 2018, Çarşamba
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Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Benfica ile karşılaştı. Benfica Cervi'nin attığı golle 1-0 kazansonra ile attığı gol tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı Fenerbahçe taraftarları golde Volkan Demirel'in hatası olduğunu belirterek tepki gösterdi, İşte tepkiler...
Benfica maçı sonrası Volkan Demirel'e tepki!
VOLKAN DEMİREL TARTIŞMASI
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Benfica ile karşılaştı. Benfica Cervi'nin attığı golle 1-0 kazansonra ile attığı gol tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı Fenerbahçe taraftarları golde Volkan Demirel'in hatası olduğunu belirterek tepki gösterdi, İşte tepkiler...
Giriş Tarihi: 08.08.2018 10:31 Güncelleme Tarihi: 08.08.2018 10:36
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