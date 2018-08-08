    08 Ağustos 2018, Çarşamba

    A SPOR GALERİ

    Benfica maçı sonrası Volkan Demirel'e tepki!

    VOLKAN DEMİREL TARTIŞMASI

    Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Benfica ile karşılaştı. Benfica Cervi'nin attığı golle 1-0 kazansonra ile attığı gol tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı Fenerbahçe taraftarları golde Volkan Demirel'in hatası olduğunu belirterek tepki gösterdi, İşte tepkiler...

    Giriş Tarihi: 08.08.2018 10:31 Güncelleme Tarihi: 08.08.2018 10:36
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    Benfica maçı sonrası Volkan Demirel'e tepki!
    Benfica maçı sonrası Volkan Demirele tepki!

    VOLKAN DEMİREL TARTIŞMASI

    Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Benfica ile karşılaştı. Benfica Cervi'nin attığı golle 1-0 kazansonra ile attığı gol tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı Fenerbahçe taraftarları golde Volkan Demirel'in hatası olduğunu belirterek tepki gösterdi, İşte tepkiler...

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    • 10
    Benfica maçı sonrası Volkan Demirel'e tepki!
    Benfica maçı sonrası Volkan Demirele tepki!
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    • 10
    Benfica maçı sonrası Volkan Demirel'e tepki!
    Benfica maçı sonrası Volkan Demirele tepki!
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    • 10
    Benfica maçı sonrası Volkan Demirel'e tepki!
    Benfica maçı sonrası Volkan Demirele tepki!
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    Benfica maçı sonrası Volkan Demirel'e tepki!
    Benfica maçı sonrası Volkan Demirele tepki!
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