Aziz Yıldırımdan Ali Koç yanıtı! Ne olacak Fenerin hali

05 Ekim 2018, Cuma
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Aziz Yıldırım'dan Ali Koç yanıtı! "Ne olacak Fener'in hali"
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Spartak Trnava'yı 2-0 yendiği maçın ardından Ak Parti eski milletvekili adayı Yavuz Değirmenci, Aziz Yıldırım'la yaşadığı bir diyaloğu aktardı.
Giriş Tarihi: 05.10.2018 14:52 Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 14:54
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