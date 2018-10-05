    05 Ekim 2018, Cuma

    A SPOR GALERİ

    Aziz Yıldırım'dan Ali Koç yanıtı! "Ne olacak Fener'in hali"

    UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Spartak Trnava'yı 2-0 yendiği maçın ardından Ak Parti eski milletvekili adayı Yavuz Değirmenci, Aziz Yıldırım'la yaşadığı bir diyaloğu aktardı.

    Giriş Tarihi: 05.10.2018 14:52 Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 14:54
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    Aziz Yıldırım'dan Ali Koç yanıtı! "Ne olacak Fener'in hali"
    Aziz Yıldırımdan Ali Koç yanıtı! Ne olacak Fenerin hali

    UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Spartak Trnava'yı 2-0 yendiği maçın ardından Ak Parti eski milletvekili adayı Yavuz Değirmenci, Aziz Yıldırım'la yaşadığı bir diyaloğu aktardı.

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    Aziz Yıldırım'dan Ali Koç yanıtı! "Ne olacak Fener'in hali"
    Aziz Yıldırımdan Ali Koç yanıtı! Ne olacak Fenerin hali

    Ligde son 50 yılın en kötü başlangıcını yapan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak ​Trnava'yı Kadıköy'de 2-0 mağlup etti.

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    Aziz Yıldırım'dan Ali Koç yanıtı! "Ne olacak Fener'in hali"
    Aziz Yıldırımdan Ali Koç yanıtı! Ne olacak Fenerin hali

    3 maç aradan sonra galip gelen sarı-lacivertliler Avrupa kupalarında Kadıköy'de 2 yıl sonra galibiyeti hatırladı.

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    Aziz Yıldırım'dan Ali Koç yanıtı! "Ne olacak Fener'in hali"
    Aziz Yıldırımdan Ali Koç yanıtı! Ne olacak Fenerin hali

    Bu karşılaşmanın ardından Ak Parti eski milletvekili adayı Yavuz Değirmenci, Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım'la yaşadığı bir diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı.

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    Aziz Yıldırım'dan Ali Koç yanıtı! "Ne olacak Fener'in hali"
    Aziz Yıldırımdan Ali Koç yanıtı! Ne olacak Fenerin hali

    Aziz Yıldırım'la konuştuğunu belirten Değirmenci, "Bugün Aziz Yıldırım'a ayak üstü sordum. 'Başkan ne olacak bu Fenerin hali?' 'Onu bana değil Ali Koç' a sorun' dedi. Başkan kızgın.' yazdı.

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