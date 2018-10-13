    13 Ekim 2018, Cumartesi

    A SPOR GALERİ

    Asıl hainler içerde

    Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un FB TV'de yaptığı konuşmada görevlerine son verilen Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı hakkında söylediği ağır sözlerin yankıları devam ediyor... Gelen bazı haberler ise olayın başka boyutlarının da olduğunu gösterdi. Samandıra'da dedikodu kazanının kaynadığını işaret etti. (Takvim)

    Giriş Tarihi: 13.10.2018 01:16 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 02:22
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    Asıl hainler içerde
    Asıl hainler içerde

    Fenerbahçe'de yardımcı antrerönün işine son verildiği, 3 futbolcunun da kadro dışı kaldığı operasyonun ardından son derece ilginç bilgiler devam ediyor.

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    Asıl hainler içerde
    Asıl hainler içerde

    Cocu'nun görevine son verilen yardımcıları Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı ile iletişiminin çok iyi olduğu ve onların çalışmalarından memnun olduğu ortaya çıktı.

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    Asıl hainler içerde
    Asıl hainler içerde

    Analiz ekibinin çalışmalarını çok beğenen Cocu'nun son olarak analizlerin videolu yapılmasını istediği ve bunun gerçekleşmesinden de keyif duyduğu ifade edildi. Bu 3 hocanın gönderilmesini Cocu değil Comolli istemiş


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    Asıl hainler içerde
    Asıl hainler içerde

    DEDİKODU YAPIP BAŞKAN ALİ KOÇ'U FENA DOLDURMUŞLAR

    Suçlanan yardımcı antrenörler "Biz hain değiliz. Asıl hainler içeride. Onları açıklayıp biz de o duruma düşmek istemeyiz" dediler. Volkan'dan sonra yardımcı hocalar da başkanın yanlış bilgilendirildiğini söyledi... Aynı şeyden şikayet etti... Gözler Samandıra'ya çevrildi

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    Asıl hainler içerde
    Asıl hainler içerde

    OLAYIN BAŞKA BOYUTLARI VAR

    Perşembe günü Volkan Demirel'in, "Başkanı yanlış bilgilendirdiler" ifadesinin ardından, 3 yardımcı hocanın da aynı şeyden şikayet etmesi olayı iyice içinden çıkılmaz bir hale getirdi.

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