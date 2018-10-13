Asıl hainler içerde

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un FB TV'de yaptığı konuşmada görevlerine son verilen Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı hakkında söylediği ağır sözlerin yankıları devam ediyor... Gelen bazı haberler ise olayın başka boyutlarının da olduğunu gösterdi. Samandıra'da dedikodu kazanının kaynadığını işaret etti. (Takvim)

Giriş Tarihi: 13.10.2018 01:16 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 02:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





