Ali Koçtan sürpriz hamle! Bütçenin yarısını o isme harcayacak

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Ali Koç'tan sürpriz hamle! Bütçenin yarısını o isme harcayacak
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, yıldız isim için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.
Giriş Tarihi: 20.12.2018 15:50 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 16:13
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