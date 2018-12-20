20 Aralık 2018, Perşembe

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Ali Koç'tan sürpriz hamle! Bütçenin yarısını o isme harcayacak

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, yıldız isim için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 20.12.2018 15:50 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 16:13
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Ali Koçtan sürpriz hamle! Bütçenin yarısını o isme harcayacak

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının bitimine 1 hafta kala 17. sırada yer alan Fenerbahçe'de ara transfer için çalışmalar sürüyor.

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Ali Koçtan sürpriz hamle! Bütçenin yarısını o isme harcayacak

Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç'un yıldız isim için girişimlerde bulunacağı iddia edildi.

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Ali Koçtan sürpriz hamle! Bütçenin yarısını o isme harcayacak

O ismin ise Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet olduğu belirtildi.

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Ali Koçtan sürpriz hamle! Bütçenin yarısını o isme harcayacak

Sezon başında birçok cazip teklif alan Mısırlı yıldız Trezeguet, devre arasına kendisine kolaylık gösterileceği sözü verilince takımda kalmıştı.

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Ali Koçtan sürpriz hamle! Bütçenin yarısını o isme harcayacak

Bu sezonki 5 gol ve 5 asistlik performansıyla Kasımpaşa'yı zirve mücadelesine sokan Trezeguet için Suudi Arabistan'dan teklif geldi.

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