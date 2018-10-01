Ali Koçtan Phillip Cocuya fırça!

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Ali Koç'tan Phillip Cocu'ya fırça!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ilk yarının sonunda Fenerbahçe'nin soyunma odasına indi ve Cocu'yu fırçaladı. (Habertürk)
Giriş Tarihi: 01.10.2018 16:13 Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 16:15
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