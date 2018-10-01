    01 Ekim 2018, Pazartesi

    A SPOR GALERİ

    Ali Koç'tan Phillip Cocu'ya fırça!

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ilk yarının sonunda Fenerbahçe'nin soyunma odasına indi ve Cocu'yu fırçaladı. (Habertürk)

    Giriş Tarihi: 01.10.2018 16:13 Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 16:15
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    Ali Koç'tan Phillip Cocu'ya fırça!
    Ali Koçtan Phillip Cocuya fırça!

    Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını tribünden takip eden başkan Ali Koç, Rize'nin peş peşe gelen gollerinin ardından adeta yıkıldı.

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    Ali Koç'tan Phillip Cocu'ya fırça!
    Ali Koçtan Phillip Cocuya fırça!

    Ali Koç ilk yarının sonunda Fenerbahçe'nin soyunma odasına indi ve Cocu'yu fırçaladı.

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    Ali Koç'tan Phillip Cocu'ya fırça!
    Ali Koçtan Phillip Cocuya fırça!

    Ali Koç'un yüksek sesle teknik direktör Cocu'ya "Hani verdiğiniz sözler, bu ne hal" diye bağırdı.

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    Ali Koç'tan Phillip Cocu'ya fırça!
    Ali Koçtan Phillip Cocuya fırça!

    Kötü gidişin ve ikili arasında iplerin gerilmesinin ardından Cocu ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hatta Fenerbahçe'nin yeni hoca için çalışmalara başladığı gelen haberler arasında...

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    Ali Koç'tan Phillip Cocu'ya fırça!
    Ali Koçtan Phillip Cocuya fırça!

    ARAYA SET ÇEKTİLER

    Maç sonu havalimanına gitmek için otobüse binen Sportif Direktör Comolli ile Teknik Direktör Cocu otobüste yan yana oturmadılar. İki teknik adamın da gerginliği yüzlerine yansıdı.

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