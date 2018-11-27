Ali Koçtan kritik karar! Comolli ve Koeman yolcu...

28 Kasım 2018, Çarşamba
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Ali Koç'tan kritik karar! Comolli ve Koeman yolcu...
Kurmaylarıyla toplantı yapan Başkan Koç, ocak ayında başarısız bulduğu Comolli ile birlikte Koeman'la da yolları ayırma kararı ald ı. Ligin 2. yarısına yeni hoca ve takviyelerle start verilecek
Giriş Tarihi: 27.11.2018 23:37 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 07:51
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