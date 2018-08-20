Ali Koçtan kaptanlara: Kendinize çeki düzen verin

20 Ağustos 2018, Pazartesi
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Ali Koç'tan kaptanlara: "Kendinize çeki düzen verin"
Yeni Malatya yenilgisi sonrası kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal ile havaalanında 10 dakikalık bir görüşme yapan başkan Ali Koç, "Kimsenin bu taraftarı üzmeye hakkı yok. En kısa sürede kendinize çeki düzen verin. Biz iyi bir takımız ve bu sezon ligi şampiyon bitirmek zorundayız. Herkes bu bilinçle hareket etsin" diyerek fırça attı
Giriş Tarihi: 20.08.2018 10:18 Güncelleme Tarihi: 20.08.2018 10:42
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