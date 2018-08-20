    20 Ağustos 2018, Pazartesi

    A SPOR GALERİ

    Ali Koç'tan kaptanlara: "Kendinize çeki düzen verin"

    Yeni Malatya yenilgisi sonrası kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal ile havaalanında 10 dakikalık bir görüşme yapan başkan Ali Koç, "Kimsenin bu taraftarı üzmeye hakkı yok. En kısa sürede kendinize çeki düzen verin. Biz iyi bir takımız ve bu sezon ligi şampiyon bitirmek zorundayız. Herkes bu bilinçle hareket etsin" diyerek fırça attı

    Giriş Tarihi: 20.08.2018 10:18 Güncelleme Tarihi: 20.08.2018 10:42
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    Ali Koç'tan kaptanlara: "Kendinize çeki düzen verin"
    Ali Koçtan kaptanlara: Kendinize çeki düzen verin

    Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Yeni Malatya deplasmanında alınan yenilgi başkan Ali Koç'u oldukça sinirlendirdi...

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    Ali Koç'tan kaptanlara: "Kendinize çeki düzen verin"
    Ali Koçtan kaptanlara: Kendinize çeki düzen verin

    Şampiyonlar Ligi'ne veda edilmesinin ardından oldukça üzülen ve aynı üzüntüyü Malatya yenilgisi sonrası da yaşayan başkan Koç, faturayı kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal'a kesti...


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    Ali Koç'tan kaptanlara: "Kendinize çeki düzen verin"
    Ali Koçtan kaptanlara: Kendinize çeki düzen verin

    Kafile İstanbul'a dönmek için havalimanına geldiği sırada iki oyuncuyu bir odaya çeken ve burada yaklaşık 10 dakika kadar bir görüşme gerçekleştiren Ali Koç'un,

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    Ali Koç'tan kaptanlara: "Kendinize çeki düzen verin"
    Ali Koçtan kaptanlara: Kendinize çeki düzen verin

    "Bu takımın iki önemli parçasısınız, takım kaptanlarısınız. Ancak sahada sizi tanıyamıyorum. Sadece siz değil, birçok oyuncu aynı şekilde… Kendinize çeki düzen verin ve en kısa sürede toparlanın.

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    Ali Koç'tan kaptanlara: "Kendinize çeki düzen verin"
    Ali Koçtan kaptanlara: Kendinize çeki düzen verin

    Takıma da aynı şekilde kendilerinden memnun olmadığımı iletin. Taraftarımızı üzmeye hakkımız yok.

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