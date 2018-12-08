Ali Koçtan flaş seçim kararı!

08 Aralık 2018, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Ali Koç'tan flaş seçim kararı!
Geçtiğimiz Haziran ayındaki başkanlık seçimlerinde 16 bin 92 oy olarak Aziz Yıldırım'ı geriden bırakan ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçilen Ali Koç'un yönetimi çatırdıyor.
Giriş Tarihi: 08.12.2018 01:47 Güncelleme Tarihi: 08.12.2018 07:47
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!
- Fenerbahçe'den Martin Skrtel’e yeni sözleşme
- Koeman’la Tolgay zirvesi
- Bursa’da gençler sahnede