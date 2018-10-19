    19 Ekim 2018, Cuma

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    Ali Koç yardımcı antrenörleri mahkemeye verecek mi? Kararını verdi

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görevlerinden alınan üç yardımcı antrenör aralarında bir toplantı yapmıştı. Toplantı sonrasında mahkeme ile ilgili karar alındı.

    Giriş Tarihi: 19.10.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 10:40
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    Ali Koç yardımcı antrenörleri mahkemeye verecek mi? Kararını verdi
    Ali Koç yardımcı antrenörleri mahkemeye verecek mi? Kararını verdi

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görevlerine son verdiği üç yardımcı antrenör geçtiğimiz Pazartesi günü Başkan Ali Koç ile bir toplantı yapmıştı. Toplantı sonrasında iki taraf da olayı mahkemeye taşımamak için fikir birliğine vardı.

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    Ali Koç yardımcı antrenörleri mahkemeye verecek mi? Kararını verdi
    Ali Koç yardımcı antrenörleri mahkemeye verecek mi? Kararını verdi

    TOPLANTI DÖRT SAAT SÜRDÜ
    Yardımcı antrenörler ile başkan Ali Koç arasındaki toplantı tam 4 saat sürerken, yardımcı hocaların görevlerine geri dönmek gibi bir durumlarının söz konusu olmadığı öğrenildi.

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    Ali Koç yardımcı antrenörleri mahkemeye verecek mi? Kararını verdi
    Ali Koç yardımcı antrenörleri mahkemeye verecek mi? Kararını verdi

    Yardımcı antrenörler yaşananları kendi açılarından başkan Ali Koç'a açıklamaya çalışırken, Ali Koç bu konuyla ilgili elinde bilgiler olduğunu söyledi ve yardımcı antrenörlerin görevlerine geri dönmemeleri konusunda da kararlı.

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    Ali Koç yardımcı antrenörleri mahkemeye verecek mi? Kararını verdi
    Ali Koç yardımcı antrenörleri mahkemeye verecek mi? Kararını verdi

    Buna karşın hem başkan Ali Koç'un hem de görevlerinden alınan yabancı antrenörlerin, olayı mahkemeye taşımaya hevesli olmadığı öğrenildi. Edinilien bilgilere göre iki taraf da olayı mahkemeye taşımak istemiyor. Olay camiaya zarar vermemek adına mahkemeye gitmeden çözülecek.

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    Ali Koç yardımcı antrenörleri mahkemeye verecek mi? Kararını verdi
    Ali Koç yardımcı antrenörleri mahkemeye verecek mi? Kararını verdi

    "ALİ KOÇ HOCALARLA GÖRÜŞTÜ"

    Öte yandan geçtiğimiz gün konuyla ilgili olarak Rıdvan Dilmen de görüşlerini bildirmişti.

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