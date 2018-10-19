Ali Koç yardımcı antrenörleri mahkemeye verecek mi? Kararını verdi

Buna karşın hem başkan Ali Koç'un hem de görevlerinden alınan yabancı antrenörlerin, olayı mahkemeye taşımaya hevesli olmadığı öğrenildi. Edinilien bilgilere göre iki taraf da olayı mahkemeye taşımak istemiyor. Olay camiaya zarar vermemek adına mahkemeye gitmeden çözülecek.



