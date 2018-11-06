    07 Kasım 2018, Çarşamba

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    Ali Koç kararını verdi! Yeni teknik direktör...

    Fenerbahçe yönetimi, Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından yine yabancı teknik direktör düşünmüştü. Ancak Başkan Ali Koç ve kurmaylarının hedefinde sürpriz bir isim var. Yönetim sezonu Erwin Koeman veya başka bir hoca ile tamamlayıp sezon sonunda takımı Başakşehir'in başarılı teknik direktörü Abdullah Avcı'ya emanet etmeyi planlıyor.

    Giriş Tarihi: 06.11.2018 21:13 Güncelleme Tarihi: 06.11.2018 21:16
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    Ali Koç kararını verdi! Yeni teknik direktör...

    Fenerbahçe'de teknik direktör arayışlarının yeni bir boyut kazandığı öğrenildi.

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    Ali Koç kararını verdi! Yeni teknik direktör...

    Cocu ile yolların ayrılmasının ardından ilk etapta yine bir yabancı hoca düşünen yönetim bu fikrinde ısrarcı olmadı.

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    Ali Koç kararını verdi! Yeni teknik direktör...

    Fenerbahçe sezon bitiminde Abdullah Avcı'yı takımın başında getirmeyi planlıyor.

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    Ali Koç kararını verdi! Yeni teknik direktör...

    Sabırla beklenecek...

    Comolli ile bir araya gelen Başkan Ali Koç ve kurmayları ilk etapta sezonu Koeman veya geçici başka bir hoca ile tamamlamayı kararlaştırdı. Sezonun bitmesiyle ise hemen harekete geçilecek.

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    Ali Koç kararını verdi! Yeni teknik direktör...

    İstediği transferi yapabilecek

    Süper Lig'de sezonun bitimiyle birlikte Medipol Başakşehir'in başarılı hocası Abdullah Avcı'ya çok cazip bir teklif yapılacağı kendisine istediği transferlerin yapılacağı sözünün de verileceği ifade edildi.

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