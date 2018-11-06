07 Kasım 2018, Çarşamba
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Ali Koç kararını verdi! Yeni teknik direktör...
Fenerbahçe yönetimi, Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından yine yabancı teknik direktör düşünmüştü. Ancak Başkan Ali Koç ve kurmaylarının hedefinde sürpriz bir isim var. Yönetim sezonu Erwin Koeman veya başka bir hoca ile tamamlayıp sezon sonunda takımı Başakşehir'in başarılı teknik direktörü Abdullah Avcı'ya emanet etmeyi planlıyor.
Giriş Tarihi: 06.11.2018 21:13 Güncelleme Tarihi: 06.11.2018 21:16
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