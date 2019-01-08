08 Ocak 2019, Salı
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Ali Koç İtalya milli takımının yıldızını getirecek
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Teknik Direktör Ersun Yanal arasındaki toplantıdan 'acil golcü lazım' sonucu çıktı. Orta saha ve savunma oyuncularıyla belli bir seviyeye çıkabileceğini ifade eden Ersun Yanal'ın "Kesinlikle büyük bir golcü almamız lazım" şeklinde konuştuğu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 08.01.2019 19:10 Güncelleme Tarihi: 08.01.2019 19:14
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