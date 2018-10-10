Ali Koç "halı" dedi, sosyal medya yıkıldı!

Koç'un "Beşiktaş maçından önce soyunma odasında o gün rulo bir halı var. Daha önce orada olmayan bir halı... Teknik ekipten biri 'Bu halı ne?' diyor. Yardımcı antrenörlerden biri de 'Bugün Beşiktaş bizi yenecek, biz de hocanın cenazesini bu halıya sarıp göndereceğiz' diyorlar." şeklindeki sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü.