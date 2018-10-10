    10 Ekim 2018, Çarşamba

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    Ali Koç "halı" dedi, sosyal medya yıkıldı!

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Beşiktaş maçı öncesi yardımcı antrenörlerin bir halı getirmişler. Halının ne olduğu sorulunca da 'Beşiktaş bugün bizi yenecek, biz de hocanın cenazesini bu halıyla kaldıracağız.' demişler." şeklindeki sözleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

    Giriş Tarihi: 10.10.2018 20:14 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 20:15
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    Ali Koç "halı" dedi, sosyal medya yıkıldı!
    Ali Koç halı dedi, sosyal medya yıkıldı!

    Koç'un "Beşiktaş maçından önce soyunma odasında o gün rulo bir halı var. Daha önce orada olmayan bir halı... Teknik ekipten biri 'Bu halı ne?' diyor. Yardımcı antrenörlerden biri de 'Bugün Beşiktaş bizi yenecek, biz de hocanın cenazesini bu halıya sarıp göndereceğiz' diyorlar." şeklindeki sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

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    Ali Koç "halı" dedi, sosyal medya yıkıldı!
    Ali Koç halı dedi, sosyal medya yıkıldı!

    Başkanın bu sözleri, Sarı Lacivertli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırırken sosyal medyada konuyla ilgili pek çok paylaşım yapıldı. İşte o paylaşımlardan bazıları:

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    Ali Koç "halı" dedi, sosyal medya yıkıldı!
    Ali Koç halı dedi, sosyal medya yıkıldı!
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    Ali Koç "halı" dedi, sosyal medya yıkıldı!
    Ali Koç halı dedi, sosyal medya yıkıldı!
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    Ali Koç "halı" dedi, sosyal medya yıkıldı!
    Ali Koç halı dedi, sosyal medya yıkıldı!
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