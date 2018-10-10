10 Ekim 2018, Çarşamba
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Ali Koç "halı" dedi, sosyal medya yıkıldı!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Beşiktaş maçı öncesi yardımcı antrenörlerin bir halı getirmişler. Halının ne olduğu sorulunca da 'Beşiktaş bugün bizi yenecek, biz de hocanın cenazesini bu halıyla kaldıracağız.' demişler." şeklindeki sözleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Giriş Tarihi: 10.10.2018 20:14 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 20:15
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