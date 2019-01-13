13 Ocak 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Ali Koç golcüyü almaya gitti! Fenerbahçe bombayı patlattı
Slimani, Soldado ve Frey'in performansından memnun olmayan teknik direktör Ersun Yanal forvete takviye yapmak istiyor. Forvet için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe yönetimi İtalyan ekibi Sassuolo'da mutsuz olan Khouma Babacar'ı listeye aldı. Sarı lacivertli ekip 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için takımıyla görüşmelere başladı.
Giriş Tarihi: 13.01.2019 19:19 Güncelleme Tarihi: 13.01.2019 19:38
- 1
- 108
- 2
- 108
- 3
- 108
- 4
- 108
- 5
- 108
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!