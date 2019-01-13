13 Ocak 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Ali Koç golcüyü almaya gitti! Fenerbahçe bombayı patlattı

Slimani, Soldado ve Frey'in performansından memnun olmayan teknik direktör Ersun Yanal forvete takviye yapmak istiyor. Forvet için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe yönetimi İtalyan ekibi Sassuolo'da mutsuz olan Khouma Babacar'ı listeye aldı. Sarı lacivertli ekip 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için takımıyla görüşmelere başladı.

Giriş Tarihi: 13.01.2019 19:19 Güncelleme Tarihi: 13.01.2019 19:38
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Ali Koç golcüyü almaya gitti! Fenerbahçe bombayı patlattı

Gol sorununu çözmek için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi transfer çalışmalarında son noktaya geldi.

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Ali Koç golcüyü almaya gitti! Fenerbahçe bombayı patlattı

Dünyaca ünlü golcü Kadıköy'ün yolunu tutuyor.

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Ali Koç golcüyü almaya gitti! Fenerbahçe bombayı patlattı

Başkan Ali Koç'un sezonun ikinci yarısında puan kaybına tahammülü yok.

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Ali Koç golcüyü almaya gitti! Fenerbahçe bombayı patlattı

Hem ligde hem de Avrupa'da mücadele edecek Sarı Lacivertli takımın gol sorununa çözüm bulundu.

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Ali Koç golcüyü almaya gitti! Fenerbahçe bombayı patlattı

Yönetimle temasa geçen yıldız golcü transfere yeşil ışık yaktı.

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