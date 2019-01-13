Ali Koç golcüyü almaya gitti! Fenerbahçe bombayı patlattı

Slimani, Soldado ve Frey'in performansından memnun olmayan teknik direktör Ersun Yanal forvete takviye yapmak istiyor. Forvet için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe yönetimi İtalyan ekibi Sassuolo'da mutsuz olan Khouma Babacar'ı listeye aldı. Sarı lacivertli ekip 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için takımıyla görüşmelere başladı.