16 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da

İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli kulübü ziyaret eden Alex de Souza, Volkan Demirel ve Volkan Ballı'yla hasret giderdi. Efsane futbolcu, sahaya inerek bir süre antrenmanı da takip etti.

Giriş Tarihi: 16.02.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 10:32
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Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da

Çubuklu forma ile 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa sevinci yaşayan ve gol krallıkları, asist krallıkları gibi birçok kişisel başarıya sahip olan Brezilyalı efsane Alex de Souza, bir organizasyon için geldiği İstanbul'da 8 sezon formasını terlettiği eski kulübü Fenerbahçe'yi de ziyaret etti.

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Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da

Büyük başarılara imza attığı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi çimlerine yıllar sonra ayak basan Alex, ardından soyunma odasını gezdi.

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Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da

Uzun yıllar sonra Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne ayak basan Alex, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdüğü tesislerde akşam antrenmanını da izledi.

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Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da

Antrenman öncesinde sahaya çıkan Alex de Souza, eski günlerini aratmadı.

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Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da

Eski takım arkadaşlarıyla hasret gideren Alex'in yüzündeki mutluluk dikkat çekti.

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