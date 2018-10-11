    11 Ekim 2018, Perşembe

    A SPOR GALERİ

    Aykut Kocaman hakkında bomba açıklamalar! "Katil seyis çıktı!"

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalarda kadro dışı bırakma kararlarının gerekçelerini açıklarken yardımcı antrenörler Turgay Altay, Alper Aşçı ve Murat Öztürk ile yolların ayrılmasının altında bilgi sızdırmaları olduğunu belirtmişti. Koç'un bu açıklamalarını Sabah gazetesinin usta yazarları Ahmet Çakar ve Gürcan Bilgiç yorumladı.

    Giriş Tarihi: 11.10.2018 12:07 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 12:16
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    Aykut Kocaman hakkında bomba açıklamalar! "Katil seyis çıktı!"
    Aykut Kocaman hakkında bomba açıklamalar! Katil seyis çıktı!

    Aykut Efendi'ye soruyorum...
    3 Temmuz şike sürecinden sonra Aykut Kocaman'ın literatüre geçmiş bir sözü vardır... O hep demiştir ki; "Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır."

    Yahu! Meğer ne kadar haklıymış…

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    Aykut Kocaman hakkında bomba açıklamalar! "Katil seyis çıktı!"
    Aykut Kocaman hakkında bomba açıklamalar! Katil seyis çıktı!

    Gerçekten bir gün ortaya çıkıveriyor. Üstelik bu gerçekleri açıklayan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç olunca, gerçekten daha da bir gerçek oluyor değil mi Aykutçuğum!

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    • 18
    Aykut Kocaman hakkında bomba açıklamalar! "Katil seyis çıktı!"
    Aykut Kocaman hakkında bomba açıklamalar! Katil seyis çıktı!

    Ali Koç'un açıklamalarına göre; Kocaman'ın teknik heyeti, son 4 ayda takımı tam anlamıyla sabote etmiş. Hem de çok ciddi istihbarat ve casusluk metotları kullanarak.

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    Aykut Kocaman hakkında bomba açıklamalar! "Katil seyis çıktı!"
    Aykut Kocaman hakkında bomba açıklamalar! Katil seyis çıktı!

    Oyunculara yanlış antrenman yaptırmışlar, takımı maça yorgun çıkarmışlar, Cocu'nun leşini soyunma odasına getirdikleri halıya saracaklarını, ironik de olsa ifade etmişler. Kulübe ait bilgisayardaki oyuncu performans datalarını, bir yerlere sızdırmışlar. Geçen sezonki bütün oyuncu datalarını yok etmişler ve daha neler neler…

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    Aykut Kocaman hakkında bomba açıklamalar! "Katil seyis çıktı!"
    Aykut Kocaman hakkında bomba açıklamalar! Katil seyis çıktı!

    Gerçekten gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu varmış Aykutçuğum..

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