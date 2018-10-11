Aykut Kocaman hakkında bomba açıklamalar! "Katil seyis çıktı!"

Aykut Efendi'ye soruyorum...

3 Temmuz şike sürecinden sonra Aykut Kocaman'ın literatüre geçmiş bir sözü vardır... O hep demiştir ki; "Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır."

Yahu! Meğer ne kadar haklıymış…