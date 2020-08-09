09 Ağustos 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Yıldız isimler tatilde! İşte o görüntüler

Süper Lig başta olmak üzere Avrupa'da sezonun sona ermesinin ardından futbolcular birer birer tatile çıkmaya başladı. Corona virüsü pandemisi nedeniyle zor bir sezonu geride bırakan yıldız sporcular tatilde stres attı. İşte futbolcuların tatil paylaşımları...

Giriş Tarihi: 09.08.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020 10:49
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Yıldız isimler tatilde! İşte o görüntüler

RADAMEL FALCAO

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yıldız isimler tatilde! İşte o görüntüler

EMRE KILINÇ VE EŞİ

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Yıldız isimler tatilde! İşte o görüntüler

MUSLERA VE EŞİ PATRICIA

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Yıldız isimler tatilde! İşte o görüntüler

BALOTELLI - Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Balotelli ""Tahmin edin neredeyim?" paylaşımında bulundu.

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Yıldız isimler tatilde! İşte o görüntüler

CANER ERKİN

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