Yıldız isimler tatilde! İşte o görüntüler

Süper Lig başta olmak üzere Avrupa'da sezonun sona ermesinin ardından futbolcular birer birer tatile çıkmaya başladı. Corona virüsü pandemisi nedeniyle zor bir sezonu geride bırakan yıldız sporcular tatilde stres attı. İşte futbolcuların tatil paylaşımları...