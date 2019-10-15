15 Ekim 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Usta yazardan Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'a sert sözler!

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki 8. maçında Stade de France'da karşı karşıya geldiği Fransa ile 1-1 berabere kalarak liderliğini sürdürdü ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma yolunda önemli bir adım attı. Maç sonrası ülke genelinde büyük bir sevinç yaşanırken, spor yazarları bu dev maça köşelerinde yer verdiler. Usta yazar, kazanılan puana rağmen milli futbolcular Burak Yılmaz ve Ozan Tufan ile ilgili sert ifadeler kullandı. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 15.10.2019 10:02
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Usta yazardan Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'a sert sözler!

Bitti bu iş | Zeki Uzundurukan

Maçın ilk çeyreğine kadar her şey istediğimiz gibi gitti.
Sonrasında Fransa, ön alanda Griezmann başta olmak üzere kanatlardan Pavard, Coman ve Matuidi ile ceza sahamıza adete orta yağdırdılar.

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Usta yazardan Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'a sert sözler!

Göbekten de Sissoko ve Tolisso, Griezmann'a iyi servisler yaptı.
Griezmann'ın kabus gibi şutları ile gerildik. Ön alanda hiç top tutamadık.

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Usta yazardan Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'a sert sözler!

Orta sahayı kalabalık tuttuk ama Mahmut, Okay, İrfancan ve Ozan top tutup öne doğru rakip için tehdit oluşturamayınca iyice geriye yaslanmak zorunda kaldık.

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Usta yazardan Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'a sert sözler!

Böyle olunca da rakip, orta alanda bir dirençle karşılaşıp, yorulmadan kalemize indi. Çok defansif bir orta saha ile Fransızlar karşısına çıkınca öne doğru gidemedik kısacası.

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Usta yazardan Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'a sert sözler!

İlk yarıda Mert Günok, 4 muhteşem kurtarış yaparak oyunu tutmayı başardı. İlk yarıda sadece çok iyi savunma yaparak gol yemeden soyunma odasına gitmeyi başardık. Yani planımız ilk yarı için tuttu.

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