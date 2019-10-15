Usta yazardan Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'a sert sözler!

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki 8. maçında Stade de France'da karşı karşıya geldiği Fransa ile 1-1 berabere kalarak liderliğini sürdürdü ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma yolunda önemli bir adım attı. Maç sonrası ülke genelinde büyük bir sevinç yaşanırken, spor yazarları bu dev maça köşelerinde yer verdiler. Usta yazar, kazanılan puana rağmen milli futbolcular Burak Yılmaz ve Ozan Tufan ile ilgili sert ifadeler kullandı. İşte o yazılar...