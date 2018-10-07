    08 Ekim 2018, Pazartesi

    A SPOR GALERİ

    Ünlüler hangi takımı tutuyor?

    Ekranların sevilen yüzü milyonlarca hayranı bulunan ünlüler hangi takımları tutuyor biliyor musunuz? İşte sizin için ünlülerin tuttuğu takımları derledik...

    Giriş Tarihi: 07.10.2018 17:27 Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 17:50
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    • 175
    Ünlüler hangi takımı tutuyor?
    Ünlüler hangi takımı tutuyor?

    Deniz Çakır - Beşiktaş

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    • 175
    Ünlüler hangi takımı tutuyor?
    Ünlüler hangi takımı tutuyor?

    Neslihan Atagül - Beşiktaş

    • 3
    • 175
    Ünlüler hangi takımı tutuyor?
    Ünlüler hangi takımı tutuyor?

    Hadise - Galatasaray

    • 4
    • 175
    Ünlüler hangi takımı tutuyor?
    Ünlüler hangi takımı tutuyor?

    Ozan Akbaba - Fenerbahçe

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    • 175
    Ünlüler hangi takımı tutuyor?
    Ünlüler hangi takımı tutuyor?

    Oktay Kaynarca - Eskişehirspor

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