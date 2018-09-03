    28 Eylül 2018, Cuma

    A SPOR GALERİ

    Türk takımlarını destekleyen yabancı ünlüler!

    Aly Eckmann - Fenerbahçe
    Amerikan radyo programcısı ve model Aly Eckmann, Fenerbahçe'nin EuroLeague serüveni boyunca sarı lacivertli ekibe verdiği destek ile gündeme gelmişti.

    Giriş Tarihi: 03.09.2018 16:10 Güncelleme Tarihi: 04.09.2018 09:22
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    Türk takımlarını destekleyen yabancı ünlüler!
    Türk takımlarını destekleyen yabancı ünlüler!

    Aly Eckmann - Fenerbahçe
    Amerikan radyo programcısı ve model Aly Eckmann, Fenerbahçe'nin EuroLeague serüveni boyunca sarı lacivertli ekibe verdiği destek ile gündeme gelmişti.

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    Türk takımlarını destekleyen yabancı ünlüler!
    Türk takımlarını destekleyen yabancı ünlüler!

    Nicko McBrain - Beşiktaş
    Efsane metal grubu Iron Maiden'in bateristi McBrain, Beşiktaş formasıyla verdiği poz sonrasında listemize girdi.

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    Türk takımlarını destekleyen yabancı ünlüler!
    Türk takımlarını destekleyen yabancı ünlüler!

    Robert Trujillo - Eskişehirspor
    Dünyaca ünlü grup Metallica'nın bas gitaristi Trujillo, Eskişehirspor'un renklerine gönül verenlerden.

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    Türk takımlarını destekleyen yabancı ünlüler!
    Türk takımlarını destekleyen yabancı ünlüler!

    Natasha Thomsen - Beşiktaş
    Ünlü Rus model, Beşiktaş'ın siyah ve beyazını kendisine oldukça yakıştıranlarda.

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    Türk takımlarını destekleyen yabancı ünlüler!
    Türk takımlarını destekleyen yabancı ünlüler!

    Viggo Mortensen - Beşiktaş
    Yüzük Kardeşliği'nin öncüsü, İki Kule'nin fatihi, Isuldur'un Varisi, 'Yolgezer', Batının İnsanları'nın Kralı, Aragorn'da Beşiktaşlı.

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