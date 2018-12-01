30 Aralık 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Süper Lig'in maaş bilançosu (Futbolcu maaşları ne kadar?)

Heyecanın her geçen gün arttığı Spor Toto Süper Lig'in yıldızlarının maaşlarını sizler için derledik. İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da forma giyen futbolcuların maaşları.

Giriş Tarihi: 01.12.2018 17:34 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 20:44
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Süper Lig'in maaş bilançosu (Futbolcu maaşları ne kadar?)

4 büyüklerin yıldızlarının aldığı maaşları sizler için derledik. İşte milyon euroluk yıldızlar...

GÜVEN YALÇIN

96 BİN EURO

  • 2
  • 80
Süper Lig'in maaş bilançosu (Futbolcu maaşları ne kadar?)

BERKE ÖZER

700.00 TL

  • 3
  • 80
Süper Lig'in maaş bilançosu (Futbolcu maaşları ne kadar?)

BARIŞ ALICI

1.000.000 TL

  • 4
  • 80
Süper Lig'in maaş bilançosu (Futbolcu maaşları ne kadar?)

MUĞDAT ÇELİK

2.000.0000 TL

  • 5
  • 80
Süper Lig'in maaş bilançosu (Futbolcu maaşları ne kadar?)

EKUBAN

345.000 €

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