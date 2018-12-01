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Süper Lig'in maaş bilançosu (Futbolcu maaşları ne kadar?)
Heyecanın her geçen gün arttığı Spor Toto Süper Lig'in yıldızlarının maaşlarını sizler için derledik. İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da forma giyen futbolcuların maaşları.
Giriş Tarihi: 01.12.2018 17:34 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 20:44
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