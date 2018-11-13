    14 Kasım 2018, Çarşamba

    A SPOR GALERİ

    Süper Lig'in maaş bilançosu!

    4 büyüklerin yıldızlarının aldığı maaşları sizler için derledik. İşte milyon euroluk yıldızlar...

    Giriş Tarihi: 13.11.2018 19:38 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 08:05
    • 1
    • 81
    Süper Ligin maaş bilançosu!
    • 2
    • 81
    Süper Ligin maaş bilançosu!

    GÜVEN YALÇIN

    96 BİN EURO

    • 3
    • 81
    Süper Ligin maaş bilançosu!

    BERKE ÖZER

    700.00 TL

    • 4
    • 81
    Süper Ligin maaş bilançosu!

    BARIŞ ALICI

    1.000.000 TL

    • 5
    • 81
    Süper Ligin maaş bilançosu!

    MUĞDAT ÇELİK

    2.000.0000 TL

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