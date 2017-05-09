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A SPOR GALERİ

Süper Lig'in eski yıldızları şimdi nerede?

4 büyüklerde forma giyen futbolcular şimdi hangi neredeler?

Giriş Tarihi: 09.05.2017 11:26 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 13:43
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Süper Lig'in eski yıldızları şimdi nerede?

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Roberto Hilbert, Almanya 2. Lig takımlarından Greuther Fürth ile sözleşme imzaladı.

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Süper Lig'in eski yıldızları şimdi nerede?

Hilbert'in yeni takımında milli formayı giyen Sercan Sararer ve Galatasaraylı futbolcu Tolga Ciğerci'nin kardeşi Tolcay Ciğerci de bulunuyor.

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Süper Lig'in eski yıldızları şimdi nerede?

Bir dönem Galatasaray forması giyen Fildişi Sahilli futbolcu Emmanuel Eboue'den sürpriz hamle geldi.

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Süper Lig'in eski yıldızları şimdi nerede?

Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue, KKTC ekibi Türk ocağı Limasol ile anlaşma sağladı.

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Süper Lig'in eski yıldızları şimdi nerede?

Türk Ocağı forması giyen futbolcu 2011 yılında geldiği sarı kırmızılı takımda 4 sezon geçiren Eboue, son olarak İngiltere'de Sunderland takımında forma giymişti.

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