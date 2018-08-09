    10 Ağustos 2018, Cuma

    A SPOR GALERİ

    Süper Lig'deki en değerli futbolcular

    Transfermarkt'ın verilerine göre Süper Lig'de bu sezon forma giyecek oyuncular arasında en değerli isimleri sizler için derledik.

    Giriş Tarihi: 09.08.2018 12:30 Güncelleme Tarihi: 09.08.2018 12:40
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    • 21
    Süper Lig'deki en değerli futbolcular
    Süper Ligdeki en değerli futbolcular

    Trezeguet - Kasımpaşa - 4.5 Milyon euro

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    • 21
    Süper Lig'deki en değerli futbolcular
    Süper Ligdeki en değerli futbolcular

    Gomis - Galatasaray - 4.5 Milyon euro

    • 3
    • 21
    Süper Lig'deki en değerli futbolcular
    Süper Ligdeki en değerli futbolcular

    Medel - Beşiktaş - 5 Milyon euro

    • 4
    • 21
    Süper Lig'deki en değerli futbolcular
    Süper Ligdeki en değerli futbolcular

    Emre Akbaba - Alanyaspor - 5.5 Milyon euro

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    • 21
    Süper Lig'deki en değerli futbolcular
    Süper Ligdeki en değerli futbolcular

    Fernando - Galatasaray - 5.75 Milyon euro

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