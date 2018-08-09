Süper Ligdeki en değerli futbolcular

Süper Lig'deki en değerli futbolcular

Transfermarkt'ın verilerine göre Süper Lig'de bu sezon forma giyecek oyuncular arasında en değerli isimleri sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 09.08.2018 12:30 Güncelleme Tarihi: 09.08.2018 12:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





