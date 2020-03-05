Süper Lig'de sezon sonu ortalık kaynayacak! İşte sözleşmesi bitecek futbolcular

Süper Lig'de 24. hafta geride bırakılırken, zirvede yarışı adeta kıran kırana geçiyor. Şampiyonluk yarışı nefesleri keserken kümede kalma adına da büyük bir mücadele veriliyor. Özellikle 4 büyükler olmak üzere bir çok takım da yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için planlarını yapmış durumda. 2020 yılında ülkemizde sözleşmeleri bitecek isimler arasında büyük sürprizler olabilir... İşte Süper Lig'de 2020 yılında sözleşmesi bitecek oyuncular...

Giriş Tarihi: 05.03.2020 15:29 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 15:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





