29 Kasım 2020, Pazar

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Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor? Suat Arslanboğa...

Spor Toto Süper Lig'de hangi hakemin hangi takımlı olduğunu biliyor musunuz? Ziraat Türkiye Kupası Final maçını yöneten Suat Arslanboğa'nın hangi takımı tutuğu merak konusu oldu. Türkiye futbolunda hakemlerin tuttukları takımlar her daim tartışılan bir konu olmuştur. Şimdi gelin hangi hakemin hangi takımı tuttuklarına bir bakalım.

Giriş Tarihi: 14.04.2019 23:32 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 10:10
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Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor? Suat Arslanboğa...

Türkiye son dönemlerde futboldan çok hakem ve hakem hatalarını konuşuyor. Özellikle VAR sisteminin devreye girmesi sonra tartışmalar aldı başını gitti. Peki Spor Toto Süper Lig'de hangi hakeminhangi takımı tuttuğunu biliyor musunuz?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor? Suat Arslanboğa...

Süper Lig'de hangi hakem, hangi takımlı?

ABDULKADİR BİTİGEN - Galatasaray

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Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor? Suat Arslanboğa...

ALİ ŞANSALAN - Fenerbahçe

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Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor? Suat Arslanboğa...

ALPER ULUSOY - Beşiktaş

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Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor? Suat Arslanboğa...

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