Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor? Suat Arslanboğa...

Spor Toto Süper Lig'de hangi hakemin hangi takımlı olduğunu biliyor musunuz? Ziraat Türkiye Kupası Final maçını yöneten Suat Arslanboğa'nın hangi takımı tutuğu merak konusu oldu. Türkiye futbolunda hakemlerin tuttukları takımlar her daim tartışılan bir konu olmuştur. Şimdi gelin hangi hakemin hangi takımı tuttuklarına bir bakalım.