Süper Lig tarihine geçmişti! Emre Demir hakkında şok gerçek...

Geçen hafta Süper Lig'de sezonun ilk galibiyetini Fenerbahçe karşısında alan Kayserispor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Sarı kırmızılı ekip 15 yaşındaki genç futbolcusu Emre Demir ile beraberliği yakalamasına rağmen 90. dakikada Stancu'nun golüne engel olamadı ve 2-1 mağlup oldu. Maçta oyuna girdikten 3 dakika sonra gol atan 15 yaşındaki Emre Demir Süper Lig tarihine adını yazdırdı. Peki, sarı kırmızılı taraftarların merak ettiği sorulardan birisi de genç yıldız Emre Demir nereli? İşte cevabı...