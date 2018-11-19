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Spor dünyasının unutulmaz gafları
Futbolcuların, teknik direktörlerin, başkanların ve yorumcuların ağzından çıkan bir cümle haftalarca gündemi meşgul edebiliyor. İşte spor dünyasından unutulmayan sözler...
Giriş Tarihi: 19.11.2018 23:45 Güncelleme Tarihi: 20.11.2018 09:15
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