    20 Kasım 2018, Salı

    A SPOR GALERİ

    Spor dünyasının unutulmaz gafları

    Futbolcuların, teknik direktörlerin, başkanların ve yorumcuların ağzından çıkan bir cümle haftalarca gündemi meşgul edebiliyor. İşte spor dünyasından unutulmayan sözler...

    Giriş Tarihi: 19.11.2018 23:45 Güncelleme Tarihi: 20.11.2018 09:15
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    Spor dünyasının unutulmaz gafları

    MIRCEA LUCESCU: "Tolga Ciğerci takımında sürekli oynuyordu, şu anda ortada yok. Ozan Tufan kendi takımında oynamıyor. Selçuk, Volkan Şen, Arda ve Burak, Hakan Balta, çok iyi oyuncular vardı. Kendi takımlarında oynamıyorlar artık." [Hakan Balta futbolu bıraktı]

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    Spor dünyasının unutulmaz gafları

    Erman Toroğlu: "İyi forvet şu kalçasını dayayacak. İlker gel vur topa, vurabilecek misin."
    İlker Yağcıoğlu: "Kalça var hocam vuramam."

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    Spor dünyasının unutulmaz gafları

    Geçtiğimiz sezon futbol dünyasında yapılan o gaflar...

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    Spor dünyasının unutulmaz gafları

    Küçüklükten bu yana Ronaldo'yu seyrediyorum, hayranıyım. (Ronaldo'dan 1 yaş büyük Yasin Öztekin).

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    Spor dünyasının unutulmaz gafları

    Çatalca'da depomuz varmış yerini bilen yok. 3 milyon TL ödüyormuşuz. İçinden kadın etekleri çıktı. Tek tip değil; kısası var, uzunu var. (Dursun Özbek).

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