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Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

Futbolcuların, teknik direktörlerin, başkanların ve yorumcuların ağzından çıkan bir cümle haftalarca gündemi meşgul edebiliyor. İşte spor dünyasından unutulmayan sözler...

Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

Ahmet Çakar: "Arda Barcelona'da idmana çıkamaz. Arda Barcelona'nın stadına ancak seyirci olarak gidebilir''

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Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

Arsene Wenger: ''Taraftarımızdan tek isteğim, Türk bayrağına karşı saygılı olsunlar yeter, çünkü Türkler bayrakları için canını verirler. "

Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

Messi'nin sakatlığının ardından Rıdvan Dilmen: "Lionel Messi artık eskisi gibi olamaz"

Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

Hagi: "Barcelona'da oynarken şatoda yaşıyordum ama Galatasaray'da daha mutluydum."

Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

Quaresma: "Samet Aybaba'nın durumunu bekliyorum. Lig başlasın 4-5 hafta sonra o gider ben tekrar dönerim."

Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

Samuel Eto'o: "Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Galatasaray'ın oyuncusu olsaydım biliyorum ki Antalyaspor'da attığımın üç katını atmış olacaktım"

Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

Aatıf Chahechouhe: "Soyadımı doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Ne anlama geldiğini de hâlâ bilmiyorum."

Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

Yılmaz Vural: "Galatasaray'ın başına geçeyim, 50 binden az taraftara oynamam. Bunun garantisini veriyorum. Sosyal medyaya bakın; Galatasaray taraftarı takımın başında en çok beni görmek istiyor. Yabancıların şeyinde boncuk mu var? Prandelli'den daha iyi hocayım. Ondan daha iyi eğitim aldım"

Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

Diego Armando Maradona: "Hagi'nin oynadığı futbolu özlüyorum."

Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

Arda Turan: "Şimdi Burak'ın yanında Selçuk'un yanında bizim tipimizin konuşulacak hali yok."

Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

Arda Turan: "Falcao, ceza sahasında uçan sinek görse, onu bile yakalayıp kaleye atıyor."

Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

David Beckham: "Messi benim yanımdan hızlıca geçip bana çalım attığında futbolu bırakmaya karar verdim."

Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

Şenol Güneş: "Futbol ayak oyunu değil ayakla oynanan oyundur."

Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

Joey Barton: "Neymar kesinlikle fazla abartılıyor."

Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

Neymar: "Joey Barton'ın kim olduğunu bile bilmiyorum. "

Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

Eric Cantona: "Burak Yılmaz, gerçekten de birinci sınıf bir futbolcu. Onda adeta kendimi görmüş gibi oldum"

Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

Ersun Yanal: "Biz Fenerbahçe'yiz, 0-4 sürpriz olmaz."

Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

Altan Tanrıkulu: "Rıdvan, Messi'den daha akıllı. Messi, Rıdvan'dan daha yetenekli. Allah öyle yaratmış."

Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

Sabri Sarıoğlu: "Kötü oynasam bile canımı dişime takarak mücadele ediyorum. Dünyanın en iyisi Messi bile kötü bir maç çıkarabiliyor"

Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

Sabri Sarıoğlu: "Hakemlere karşı hırçındım. Annemin eleştirileri sayesinde 2-3 senedir düzeldim"

Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

Pep Guardiola: ''En büyük amacım Messi'yi dünyanın en iyi futbolcusu yapmaktı, ama o beni dünyanın en iyi hocası yaptı. "

Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

Felipe Melo: "Forma numarası sorun değil ama önemli ise eğer 3 numaralı forma ile Bülent Korkmaz gibi burada efsane olmak istiyorum."

Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

Mert Günok: "Her maçımı cennetteki annem için oynuyorum."

Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

Salih Uçan: ''10 numarayı elbette çok istiyorum, ama şu an için haketmiyorum çünkü bir Alex değilim."

Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

Cristiano Ronaldo ''Messi zeki, İbrahimoviç güçlü, Beckham yakışıklı diye seviliyorlar. Ben ise sevilmiyorum çünkü bunların hepsi bende var. "

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