Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

Yılmaz Vural: "Galatasaray'ın başına geçeyim, 50 binden az taraftara oynamam. Bunun garantisini veriyorum. Sosyal medyaya bakın; Galatasaray taraftarı takımın başında en çok beni görmek istiyor. Yabancıların şeyinde boncuk mu var? Prandelli'den daha iyi hocayım. Ondan daha iyi eğitim aldım"