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Son dakika: Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe transfer haberleri

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanırken dev takımlar transfer için kolları sıvadı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, Devler Ligi'nde adından söz ettirecek bir takım kurmak isterken, Beşiktaş ve Fenerbahçe gelecek sezon şampiyon olmak için kadroyu şekillendirecek. İşte son dakika transfer haberleri.

Giriş Tarihi: 03.06.2019 18:09 Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 21:53
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Son dakika: Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe transfer haberleri

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanırken dev takımlar transfer için kolları sıvadı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, Devler Ligi'nde adından söz ettirecek bir takım kurmak isterken, Beşiktaş ve Fenerbahçe gelecek sezon şampiyon olmak için kadroyu şekillendirecek. İşte son dakika transfer haberleri.

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Son dakika: Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe transfer haberleri

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı mesaiye erken başladı. Önce tesisleri gezen tecrübeli teknik adam, transfer için de yönetimle bir araya gelecek.

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Son dakika: Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe transfer haberleri

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve 2. Başkan Serdal Adalı'yla birlikte transfer için görüşecek olan Avcı, gerekli takviyeleri de yönetime bildirecek.

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Son dakika: Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe transfer haberleri

Geçtiğimiz dönemlerde transfer komitesinin başında olan Umut Güner, bu kez transferlerin uzağında kalacak ve bu konuyu Başkan Fikret Orman ve 2. Başkan Serdal Adalı yönetecek.

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Son dakika: Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe transfer haberleri

Yönetimde yapılan görev dağılımı sırasında Başkan Orman'ın "Bu dönemde görev dağılımı yapmayalım. Herkes yönetim kurulu üyesi olarak kalsın" dediği ancak Umut Güner'in bu duruma itiraz ederek "Transferlerle ben ilgilenirim" dediği iddia edilmişti. Güner bu sezon transferle ilgilenmeyecek.

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