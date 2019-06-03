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Son dakika: Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe transfer haberleri
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanırken dev takımlar transfer için kolları sıvadı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, Devler Ligi'nde adından söz ettirecek bir takım kurmak isterken, Beşiktaş ve Fenerbahçe gelecek sezon şampiyon olmak için kadroyu şekillendirecek. İşte son dakika transfer haberleri.
Giriş Tarihi: 03.06.2019 18:09 Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 21:53
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