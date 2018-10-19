    19 Ekim 2018, Cuma

    A SPOR GALERİ

    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!

    Sezon sonunda sözleşmesi bitip, bonservissiz bir şekilde transfer olabilecek yıldız isimler heyecan yarattı.

    Giriş Tarihi: 19.10.2018 14:59 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 15:02
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    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!
    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!

    Sezon sonunda sözleşmesi bitip, bonservissiz bir şekilde transfer olabilecek yıldız isimler heyecan yarattı.

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    • 22
    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!
    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!

    İşte ülkemizin büyük takımlarınında takip ettiği o oyuncular:

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    • 22
    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!
    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!

    Diego Godin- Atletico Madrid

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    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!
    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!

    Yacine Brahimi- Porto

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    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!
    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!

    Balotelli- Nice

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