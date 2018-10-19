19 Ekim 2018, Cuma
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Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!
Sezon sonunda sözleşmesi bitip, bonservissiz bir şekilde transfer olabilecek yıldız isimler heyecan yarattı.
Giriş Tarihi: 19.10.2018 14:59 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 15:02
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