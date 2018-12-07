Şenol Güneşten Fatih Terime büyük fark!

07 Aralık 2018, Cuma
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Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e büyük fark!
Dünyanın En İyi Teknik Direktörleri listesi güncellendi. Yeni sıralamada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, en yakın takipçisi Fatih Terim'e fark attı.
Giriş Tarihi: 07.12.2018 14:10 Güncelleme Tarihi: 07.12.2018 14:14
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