07 Aralık 2018, Cuma

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Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e büyük fark!

Dünyanın En İyi Teknik Direktörleri listesi güncellendi. Yeni sıralamada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, en yakın takipçisi Fatih Terim'e fark attı.

Giriş Tarihi: 07.12.2018 14:10 Güncelleme Tarihi: 07.12.2018 14:14
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Şenol Güneşten Fatih Terime büyük fark!

Football World Rankings B.V. şirketi dünya futbolunun en iyi teknik direktörleri listesini güncelledi.

İşte yeni puanlamalar sonrası güncellenen sıralama...

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Şenol Güneşten Fatih Terime büyük fark!

1 - Ernesto Valverde
Barcelona
15.160 puan

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Şenol Güneşten Fatih Terime büyük fark!

2 - Diego Simeone
Atletico Madrid
13.427

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Şenol Güneşten Fatih Terime büyük fark!

3 - Massimiliano Allegri
Juventus
12.791

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Şenol Güneşten Fatih Terime büyük fark!

4 - Marcelo Gallardo
River Plate
12.418

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