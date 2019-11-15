15 Kasım 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Olay yaratan fotoğraf! Merih Demiral tanınmaz halde....

A Milli Takımımızın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında İzlanda ile oynadığı karşılaşmanın 82. dakikasında tarihi bir karambol yaşandı ve Merih Demiral harika bir sezgiyle golü önledi. Bu dakikada İzlanda'nın köşe vuruşunda arka direkte Sigthorsson kafayı vurdu fakat kaleciyi geçen topu Merih Demiral harika şekilde çizgiye gelerek kafayla çizgiden uzaklaştırdı. Bu kurtarış sonrası Merih Demiral'ın yıllar öncesine ait bir görüntüsü ortaya çıktı. Ama ne görüntü! Merih Demiral'ın inanılmaz değişimine inanamayacaksınız.

Giriş Tarihi: 15.11.2019 00:51 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 01:01
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Olay yaratan fotoğraf! Merih Demiral tanınmaz halde....

HEPSİ ESTETİK HARİKASI

Alper Potuk - Fenerbahçeli futbolcu burun estetiği yaptıranlardan.

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Olay yaratan fotoğraf! Merih Demiral tanınmaz halde....

Erkan Zengin - Türk asıllı İsveçli milli futbolcu da burnundan ameliyat oldu.

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Olay yaratan fotoğraf! Merih Demiral tanınmaz halde....

Ronaldo - Portekizli yıldızın büyük değişimi sık sık gündeme geliyor.

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Olay yaratan fotoğraf! Merih Demiral tanınmaz halde....

Profesyonel futbola ilk başladığı yıllardaki halinden eser olmayan Ronaldo'nun dişlerinin yanı sıra burnuna, alnına ve kırışıklıklarına da müdahale ettirdi.

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Olay yaratan fotoğraf! Merih Demiral tanınmaz halde....

Bale - Real Madrid forması giyen Galli futbolcu kulaklarından operasyon geçirdi.

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