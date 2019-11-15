15 Kasım 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
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Olay yaratan fotoğraf! Merih Demiral tanınmaz halde....
A Milli Takımımızın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında İzlanda ile oynadığı karşılaşmanın 82. dakikasında tarihi bir karambol yaşandı ve Merih Demiral harika bir sezgiyle golü önledi. Bu dakikada İzlanda'nın köşe vuruşunda arka direkte Sigthorsson kafayı vurdu fakat kaleciyi geçen topu Merih Demiral harika şekilde çizgiye gelerek kafayla çizgiden uzaklaştırdı. Bu kurtarış sonrası Merih Demiral'ın yıllar öncesine ait bir görüntüsü ortaya çıktı. Ama ne görüntü! Merih Demiral'ın inanılmaz değişimine inanamayacaksınız.
Giriş Tarihi: 15.11.2019 00:51 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 01:01
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