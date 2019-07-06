07 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Medel ile Messi fena kapıştı! Kırmızı kartlar havada uçuştu

Copa America'da Arjantin ile Şili'nin karşılaştığı maçta, Medel ile Messi arasında tartışma çıktı. İki oyuncu da kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Messi, auta çıkan top sonrası Medel'i itince Medel Messi'ye kafasıyla müdahalede bulundu ve ortalık karıştı.

Giriş Tarihi: 06.07.2019 23:43 Güncelleme Tarihi: 06.07.2019 23:43
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Medel ile Messi fena kapıştı! Kırmızı kartlar havada uçuştu

Copa America'da Arjantin ile Şili 3.'lük maçında karşı karşıya geldi.

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Medel ile Messi fena kapıştı! Kırmızı kartlar havada uçuştu

Arjantin, Messi ve Agüero'nun attığı gollerle maçı 2-0 önde götürdüğü sırada tansiyon yükseldi.

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Medel ile Messi fena kapıştı! Kırmızı kartlar havada uçuştu

Messi, auta giden top sonrası sinirlenerek Medel'i itti. Medel ise buna sert şekilde karşılık verdi.

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Medel ile Messi fena kapıştı! Kırmızı kartlar havada uçuştu

Beşiktaş'ın oyuncusu Medel, Messi'ye kafayla müdahale etti.

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Medel ile Messi fena kapıştı! Kırmızı kartlar havada uçuştu

Mücadelenin hakemi 37. dakikada iki oyuncuyu da kırmızı kartla cezalandırdı.

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