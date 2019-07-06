07 Temmuz 2019, Pazar
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Medel ile Messi fena kapıştı! Kırmızı kartlar havada uçuştu
Copa America'da Arjantin ile Şili'nin karşılaştığı maçta, Medel ile Messi arasında tartışma çıktı. İki oyuncu da kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Messi, auta çıkan top sonrası Medel'i itince Medel Messi'ye kafasıyla müdahalede bulundu ve ortalık karıştı.
Giriş Tarihi: 06.07.2019 23:43 Güncelleme Tarihi: 06.07.2019 23:43
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