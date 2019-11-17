17 Kasım 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Kim Milyoner Olmak İster'de 'futbol' sorusu geceye damga vurdu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv'de izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde futbol sorusu geceye damga vurdu. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...

Giriş Tarihi: 17.11.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 10:01
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Kim Milyoner Olmak İster'de 'futbol' sorusu geceye damga vurdu!

Atv'de izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekran başına kilitledi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E DAMGA VURAN SORU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Kim Milyoner Olmak İster'de 'futbol' sorusu geceye damga vurdu!

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde geceye daha ilk soruda elenen yarışmacı damga vurdu. "Genellikle çocukların giydiği bağcıksız ayakkabının adı nedir? sorusuna verdiği cevapla olay olan yarışmacı, ödül alamadan Milyoner'e veda etti.

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Kim Milyoner Olmak İster'de 'futbol' sorusu geceye damga vurdu!

İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...

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Kim Milyoner Olmak İster'de 'futbol' sorusu geceye damga vurdu!
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Kim Milyoner Olmak İster'de 'futbol' sorusu geceye damga vurdu!
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