Kim Milyoner Olmak İster'de 'futbol' sorusu geceye damga vurdu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv'de izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde futbol sorusu geceye damga vurdu. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...