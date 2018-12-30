30 Aralık 2018, Pazar

A SPOR GALERİ

Kim Milyoner Olmak İster 797. bölüm soru ve cevapları! Geceye damga vuran soru

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması olan uzun yıllardır Atv ekranlarının fenomen programı haline gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 797.yeni bölümü izleyicisiyle buluştu.

Giriş Tarihi: 30.12.2018 18:21 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 18:36
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Kim Milyoner Olmak İster 797. bölüm soru ve cevapları! Geceye damga vuran soru

İzleyenleri ekran başına kilitleyen Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster 797. yeni bölümü ile atv ekranlarında seyircisiyle buluştu.

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Kim Milyoner Olmak İster 797. bölüm soru ve cevapları! Geceye damga vuran soru

Yarışmanın henüz başında sorulan ve şıkları A)Alaaddin'nin Sihirli Lambası, B) Denizci Sinbad, C) Ali Baba ve Kırk Haramiler, D) Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler olan soruya yanlış cevap veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti.

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Kim Milyoner Olmak İster 797. bölüm soru ve cevapları! Geceye damga vuran soru

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 797. bölümüne damga vuran anlar...

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Kim Milyoner Olmak İster 797. bölüm soru ve cevapları! Geceye damga vuran soru
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Kim Milyoner Olmak İster 797. bölüm soru ve cevapları! Geceye damga vuran soru
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