Kim Milyoner Olmak İster 797. bölüm soru ve cevapları! Geceye damga vuran soru

Yarışmanın henüz başında sorulan ve şıkları A)Alaaddin'nin Sihirli Lambası, B) Denizci Sinbad, C) Ali Baba ve Kırk Haramiler, D) Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler olan soruya yanlış cevap veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti.