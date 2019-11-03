Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Futbol' sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde ilk soruda eleten cevap! ATV ekranlarının fenomen programı Kim Milyoner Olmak İster yarışması 840. bölümüyle ekranlara geldi. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde Okan Tokmak yarışmacı oldu. Ses sanatçılığı da yapan Tokmak'ın ilk sorusu, "Futbolu ve futbol izleyicisi olmayı eleştiren ve "22 adam bir topun" şeklinde başlayan klişe sözün devamında hangisi söylenir?" oldu. İşte Okan Tokmak'ın ilk sorusu ve verdiği yanıt...