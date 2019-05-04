Japonların derbi çılgınlığı.

SEUL ÜZERİNDEN GELEN DE VAR

Ken Utsumi isimli taraftar, havaalanında bindiği uçaktan paylaştığı resimle beraber, "Daha ucuz olduğu için Kansai'den İstanbul'a Seul üzerinden uçuyorum. Nagatomo ve Kagawa'nın maçını izlemeye giderken Kore yemekleri de yedim" mesajını paylaştı.