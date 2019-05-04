11 Haziran 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Japonların derbi çılgınlığı.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi Türkiye'de olduğu kadar Japonya'da da heyecanla bekleniyor. Uzakdoğu ülkesinden yüzlerce futbolsever, 10 bin kilometrelik yolu kat ettikleri İstanbul yoluna düştüler.

Giriş Tarihi: 04.05.2019 12:25 Güncelleme Tarihi: 11.06.2019 15:27
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Japonların derbi çılgınlığı
Japonların derbi çılgınlığı

Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak derbi maça Japonya ilgisi! Kadrolarında Japon futbolcular Nagatomo ve Kagawa'yı bulunduran Galatasaray ile Beşiktaş'ın kritik 'şampiyonluk' maçına birçok Japon taraftar ve gazeteci de gelecek.

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Japonların derbi çılgınlığı
Japonların derbi çılgınlığı

Galatasaray-Beşiktaş derbisi Türkiye'de olduğu kadar Japonya'da da heyecanla bekleniyor. Uzakdoğu ülkesinden yüzlerce futbolsever, 10 bin kilometrelik yolu kat ettikleri İstanbul yoluna düştüler.

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Japonların derbi çılgınlığı
Japonların derbi çılgınlığı

JAPONCA DERBİ MESAJLARI
Maç biletlerini alan Japonlar, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla dev mücadele için Türkiye'de olduklarını duyururken şu detaylara yer verdiler:

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Japonların derbi çılgınlığı
Japonların derbi çılgınlığı

SEUL ÜZERİNDEN GELEN DE VAR
Ken Utsumi isimli taraftar, havaalanında bindiği uçaktan paylaştığı resimle beraber, "Daha ucuz olduğu için Kansai'den İstanbul'a Seul üzerinden uçuyorum. Nagatomo ve Kagawa'nın maçını izlemeye giderken Kore yemekleri de yedim" mesajını paylaştı.

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Japonların derbi çılgınlığı
Japonların derbi çılgınlığı

DERBİYE YOĞUN İLGİ
"Türk Telekom'da derbi için bilet savaşı var" diyerek satın aldığı Galatasaray Passolig biletinin resmini gösterdi.

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