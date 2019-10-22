22 Ekim 2019, Salı

A SPOR GALERİ

İşte 'VAR'sız puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'de 8.haftanın geride kalması ile birlikte ligin şu ana kadar olan bölümüne tartışmalı 'VAR' kararları damga vurmuş durumda. Eğer bu sezon Süper Lig'de 'VAR' uygulanmasaydı oluşacak puan durumunu sizin için derledik.

Giriş Tarihi: 22.10.2019 17:20 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 17:43
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İşte 'VAR'sız puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
18- Gençlerbirliği 3 (+1)
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İşte 'VAR'sız puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

17- Antalyaspor 4 (-1)

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İşte 'VAR'sız puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
16- Kasımpaşa 4
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İşte 'VAR'sız puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
15- Kayserispor 4 ( 1)
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İşte 'VAR'sız puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
14- Ankaragücü 5
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