    20 Kasım 2018, Salı

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    İşte Türk futbolunun bedelli askerlik raporu

    Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), 853 profesyonel futbolcunun bedelli askerlikten faydalanacağını açıkladı.

    Giriş Tarihi: 20.11.2018 19:03 Güncelleme Tarihi: 20.11.2018 19:06
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    İşte Türk futbolunun 'bedelli askerlik' raporu
    İşte Türk futbolunun bedelli askerlik raporu

    TPFD'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda 853 profesyonel futbolcunun askerlik görevlerini futbol sezonu dışında gerçekleştirmelerinin sağlandığı ifade edildi.

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    İşte Türk futbolunun 'bedelli askerlik' raporu
    İşte Türk futbolunun bedelli askerlik raporu

    Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, konuya hassasiyetle yaklaşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma (ASAL) Genel Müdürü Davut Ala'ya ve konuyla yakından ilgilenen tüm Milli Savunma Bakanlığı çalışanlarına teşekkür edildiği kaydedildi.

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    İşte Türk futbolunun 'bedelli askerlik' raporu
    İşte Türk futbolunun bedelli askerlik raporu

    Süper Lig'den 77 futbolcu

    Spor Toto Süper Lig'den 77 futbolcu, bedelli askerlikten faydalanacak.

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    İşte Türk futbolunun 'bedelli askerlik' raporu
    İşte Türk futbolunun bedelli askerlik raporu

    Profesyonel liglerde bedelli askerlik için en fazla başvuru 361 futbolcu ile TFF 3. Lig'den geldi.

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    İşte Türk futbolunun 'bedelli askerlik' raporu
    İşte Türk futbolunun bedelli askerlik raporu

    Bedelli askerlikten yararlanan futbolcuların yer aldığı profesyonel liglerin sıralaması şöyle:

    1. TFF 3. Lig: 361 futbolcu

    2. TFF 2. Lig: 299

    3. Spor Toto 1. Lig: 116

    4. Spor Toto Süper Lig: 77

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