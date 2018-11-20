20 Kasım 2018, Salı
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İşte Türk futbolunun bedelli askerlik raporu
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), 853 profesyonel futbolcunun bedelli askerlikten faydalanacağını açıkladı.
Giriş Tarihi: 20.11.2018 19:03 Güncelleme Tarihi: 20.11.2018 19:06
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İşte Türk futbolunun 'bedelli askerlik' raporu
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İşte Türk futbolunun 'bedelli askerlik' raporu
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İşte Türk futbolunun 'bedelli askerlik' raporu
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İşte Türk futbolunun 'bedelli askerlik' raporu
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İşte Türk futbolunun 'bedelli askerlik' raporu
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