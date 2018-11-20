İşte Türk futbolunun 'bedelli askerlik' raporu

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, konuya hassasiyetle yaklaşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma (ASAL) Genel Müdürü Davut Ala'ya ve konuyla yakından ilgilenen tüm Milli Savunma Bakanlığı çalışanlarına teşekkür edildiği kaydedildi.