27 Kasım 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu!

Süper Lig'de 12.haftanın geride kalması ile birlikte ligin şu ana kadar olan bölümüne tartışmalı 'VAR' kararları damga vurmuş durumda. Eğer bu sezon Süper Lig'de 'VAR' uygulanmasaydı oluşacak puan durumunu sizin için derledik. İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 27.11.2019 20:12 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 20:38
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İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu!

Süper Lig'de 12. hafta geride bırakılken Demir Grup Sivasspor, 24 puanla lider konumda bulunuyor. Sivas temsilcisi, Trabzonspor'un 3 puan önünde zirvede yer alıyor.

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İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu!

Lige bu sezon hakem kararları damga vururken, bu gelişmelerin ardından futbolseverler "VAR olmasaydı puan durumu nasıl olurdu?" sorusunu araştırmaya başladı.

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İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu!

İşte VAR'sız puan durumu ve 4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ligdeki konumu...

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İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu!

İŞTE VAR'SIZ PUAN DURUMU:

18- ANKARAGÜCÜ

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İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu!

17- KAYSERİSPOR

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