İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu!

Süper Lig'de 12.haftanın geride kalması ile birlikte ligin şu ana kadar olan bölümüne tartışmalı 'VAR' kararları damga vurmuş durumda. Eğer bu sezon Süper Lig'de 'VAR' uygulanmasaydı oluşacak puan durumunu sizin için derledik. İşte detaylar..