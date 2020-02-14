14 Şubat 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

İşte 4 büyükleri bekleyen büyük tehlike! Hepsi boşa çıkacak

Sezon sonu şampiyonluk ipi göğüslemek isteyen 4 büyükleri, büyük bir tehlike bekliyor. Kadrolarında birbirinden önemli yıldızları bekleyen 4 büyüklerin sezon sonunda onlarca yıldızı boşa çıkacak. İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncuların listesi...

Giriş Tarihi: 14.02.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 13:01
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İşte 4 büyükleri bekleyen büyük tehlike! Hepsi boşa çıkacak

SEZON SONU SERBEST KALACAK FUTBOLCULAR

4 büyüklerin Haziran 2020'de serbest kalacak olan futbolcuları...

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İşte 4 büyükleri bekleyen büyük tehlike! Hepsi boşa çıkacak

TOLGA CİĞERCİ (FENERBAHÇE)

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İşte 4 büyükleri bekleyen büyük tehlike! Hepsi boşa çıkacak

JOSE SOSA (TRABZONSPOR)

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İşte 4 büyükleri bekleyen büyük tehlike! Hepsi boşa çıkacak

SELÇUK İNAN (GALATASARAY)

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İşte 4 büyükleri bekleyen büyük tehlike! Hepsi boşa çıkacak

ATIBA HUTCHINSON (BEŞİKTAŞ)

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