18 Kasım 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
İlk kez milli formayı giydi! Ahmed Kutucu hakkında şok gerçek...
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında deplasmanda karşılaştığı Andorra'yı Enes Ünal'ın golleriyle 2-0 mağlup etti ve İzlanda maçı sonrası finallere katılmayı garantilediği eleme grubunu ikinci sırada tamamladı. Schalke 04'te forma giyen genç yıldız Ahmed Kutucu Andora maç ile ilk kez milli formayı giydi. Milli yıldız performansıyla futbolseverlerin büyük beğenisini topladı. Peki, futbolseverlerin merak ettiği sorulardan birisi de genç yıldız Ahmed Kutucu nereli? İşte cevabı...
Giriş Tarihi: 18.11.2019 08:12 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 08:16
- 1
- 88
- 2
- 88
- 3
- 88
- 4
- 88
- 5
- 88
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı