İlk kez milli formayı giydi! Ahmed Kutucu hakkında şok gerçek...

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında deplasmanda karşılaştığı Andorra'yı Enes Ünal'ın golleriyle 2-0 mağlup etti ve İzlanda maçı sonrası finallere katılmayı garantilediği eleme grubunu ikinci sırada tamamladı. Schalke 04'te forma giyen genç yıldız Ahmed Kutucu Andora maç ile ilk kez milli formayı giydi. Milli yıldız performansıyla futbolseverlerin büyük beğenisini topladı. Peki, futbolseverlerin merak ettiği sorulardan birisi de genç yıldız Ahmed Kutucu nereli? İşte cevabı...