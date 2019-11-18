18 Kasım 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

İlk kez milli formayı giydi! Ahmed Kutucu hakkında şok gerçek...

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında deplasmanda karşılaştığı Andorra'yı Enes Ünal'ın golleriyle 2-0 mağlup etti ve İzlanda maçı sonrası finallere katılmayı garantilediği eleme grubunu ikinci sırada tamamladı. Schalke 04'te forma giyen genç yıldız Ahmed Kutucu Andora maç ile ilk kez milli formayı giydi. Milli yıldız performansıyla futbolseverlerin büyük beğenisini topladı. Peki, futbolseverlerin merak ettiği sorulardan birisi de genç yıldız Ahmed Kutucu nereli? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 18.11.2019 08:12 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 08:16
  • 1
  • 88
İlk kez milli formayı giydi! Ahmed Kutucu hakkında şok gerçek...

Türk futbolcuların memleketlerini biliyor musunuz?

CENGİZ ÜNDER (BALIKESİR)

  • 2
  • 88
İlk kez milli formayı giydi! Ahmed Kutucu hakkında şok gerçek...

HAKAN ÇALHANOĞLU (BAYBURT)

  • 3
  • 88
İlk kez milli formayı giydi! Ahmed Kutucu hakkında şok gerçek...

BURAK YILMAZ (ANTALYA)

  • 4
  • 88
İlk kez milli formayı giydi! Ahmed Kutucu hakkında şok gerçek...

EMRE MOR (UŞAK)

  • 5
  • 88
İlk kez milli formayı giydi! Ahmed Kutucu hakkında şok gerçek...

ARDA TURAN (İSTANBUL)

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör