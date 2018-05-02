    21 Kasım 2018, Çarşamba

    A SPOR GALERİ

    İlginç futbolcu lakapları

    TOMAS UJFALUSI - GLADYATÖR

    Giriş Tarihi: 02.05.2018 09:20 Güncelleme Tarihi: 21.11.2018 18:50
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    İlginç futbolcu lakapları

    TOMAS UJFALUSI - GLADYATÖR

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    İlginç futbolcu lakapları

    JAVIER HERNANDEZ - CHİCHARİTO (KÜÇÜK BEZELYE)

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    İlginç futbolcu lakapları

    BÜLENT KORKMAZ - BÜYÜK KAPTAN

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    İlginç futbolcu lakapları

    FERNANDO - AHTAPOT

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    İlginç futbolcu lakapları

    ABDULLAH ERCAN - KİRAZ

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