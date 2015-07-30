Hangi ünlü hangi takımı tutuyor?

Bazı ünlüler tuttukları takımın fanatiği olurken, kimileri de hobi olarak bir takıma gönül veriyor. Ünlü isimler hangi takımı tutuyor?

Giriş Tarihi: 30.07.2015 15:09 Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 09:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





