15 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Hangi ünlü hangi takımı tutuyor?

Bazı ünlüler tuttukları takımın fanatiği olurken, kimileri de hobi olarak bir takıma gönül veriyor. Ünlü isimler hangi takımı tutuyor?

Giriş Tarihi: 30.07.2015 15:09 Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 09:22
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Hangi ünlü hangi takımı tutuyor?

RAFET EL ROMAN - TRABZONSPOR

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Hangi ünlü hangi takımı tutuyor?

DEMET AKBAĞ - GALATASARAY

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Hangi ünlü hangi takımı tutuyor?

KENAN ÇOBAN - TRABZONSPOR

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Hangi ünlü hangi takımı tutuyor?

HALİL SEZAİ - GALATASARAY

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  • 186
Hangi ünlü hangi takımı tutuyor?

GÜRKAN UYGUN - BEŞİKTAŞ

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