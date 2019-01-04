04 Ocak 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Hangi futbolcu nereli?

Futbol dünyasının önemli yıldızlarının nereli olduğunu biliyor musunuz?

Giriş Tarihi: 04.01.2019 21:01 Güncelleme Tarihi: 04.01.2019 21:11
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  • 97
Hangi futbolcu nereli?

CANER ERKİN (BALIKESİR)

  • 2
  • 97
Hangi futbolcu nereli?

GÖKHAN İNLER (TEKİRDAĞ/SAMSUN)

  • 3
  • 97
Hangi futbolcu nereli?

OĞUZHAN ÖZYAKUP (TRABZON)

  • 4
  • 97
Hangi futbolcu nereli?

Yunus Akgün (İSTANBUL)

  • 5
  • 97
Hangi futbolcu nereli?

ORKAN ÇINAR (BURSA İNEGÖL)

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