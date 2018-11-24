24 Kasım 2018, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Hangi futbolcu nereli?

Türk ve dünya futboluna damga vuran Türk futbolcuların nereli olduğunu biliyor musunuz?

Giriş Tarihi: 24.11.2018 21:57 Güncelleme Tarihi: 24.11.2018 22:15
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Hangi futbolcu nereli?

Türk futbolcuların memleketlerini biliyor musunuz?

CENGİZ ÜNDER (BALIKESİR)

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Hangi futbolcu nereli?

HAKAN ÇALHANOĞLU (BAYBURT)

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Hangi futbolcu nereli?

BURAK YILMAZ (ANTALYA)

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Hangi futbolcu nereli?

EMRE MOR (UŞAK)

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Hangi futbolcu nereli?

ARDA TURAN (İSTANBUL)

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