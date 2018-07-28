    30 Temmuz 2018, Pazartesi

    A SPOR GALERİ

    Hangi futbolcu nereli?

    Futbol dünyasının önemli yıldızlarının nereli olduğunu biliyor musunuz?

    Giriş Tarihi: 28.07.2018 14:02 Güncelleme Tarihi: 30.07.2018 11:57
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    Hangi futbolcu nereli?
    Hangi futbolcu nereli?

    CANER ERKİN (BALIKESİR)

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    Hangi futbolcu nereli?
    Hangi futbolcu nereli?

    GÖKHAN İNLER (TEKİRDAĞ/SAMSUN)

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    Hangi futbolcu nereli?
    Hangi futbolcu nereli?

    OĞUZHAN ÖZYAKUP (TRABZON)

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    Hangi futbolcu nereli?
    Hangi futbolcu nereli?

    ORKAN ÇINAR (BURSA İNEGÖL)

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    Hangi futbolcu nereli?
    Hangi futbolcu nereli?

    YUNUS MALLI (GÜMÜŞHANE)

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